Active Mom’s Club открыл очередной сезон традиционным бизнес-завтраком – ФОТО

2017-10-10 10:36 | www.oxu.az | 5

Женщины впервые были приглашены на завтрак, который прошел за городом, в одном из красивых и уютных мест – бакинском поселке Гала. Мероприятие прошло в оттенках национальной стилистики. Так Союз мам вновь открыл новый трудовой год, который продлится с сентября 2017 года по июнь 2018 год включительно.

Как передает Oxu.Az, Active Mom’s Club совместно с партнерами подготовило интересную программу, которая включает в себя не только вкусный завтрак и приятное общение, но и выступление интересного гостя, живую музыку. А в завершение встречи мамам были представлены небольшие презенты.

Речь на завтраке шла о женском успехе: как совмещать работу, семью и воспитание детей, правильно организовать время. Своим опытом с собравшимися поделилась Лейла Новрузова, вице-президент компании ВР по региону Азербайджан-Грузия-Турция. Отметим, что гостья ActiveMom’s Club пришла не для того, чтобы «учить мам, как жить», а с целью рассказать о пути становления мамы-руководителя через призму жизненных ситуаций.

Сила мамы в ее всесилии, мама умеет сочетать воспитание ребенка, ведение дома и личную жизнь, отметила Новрузова. Она коснулась жизненных приоритетов современной женщины, которая, несмотря на нагрузку, хорошо справляется с ролью хранительницы семейного очага, заботливой мамы и с продвижением по карьерной лестнице.

Напомним, что каждую последнюю субботу месяца Союз мам проводит «нетворкинг завтраки», на которых обсуждаются интересные темы, разбираются сложные вопросы. Эта традиция продолжится и впредь. Чем полезны эти встречи? Они предоставляют женщинам возможность отойти от работы, найти некоторую отдушину, уделить время себе. На них простое знакомство нередко переходит в большую дружбу. Интересные ораторы, выступающие на завтраках и других встречах сообщества мам, не просто делятся жизненным опытом, а дают полезные советы. Задача подобных мероприятий – обмен опытом и успешными практиками.

A.C.

