До конца года Азербайджан закупит еще шесть самолетов Boeing

2017-10-10 10:59 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - ЗАО “Азербайджанские авиалинии” (AZAL) планирует до конца года подписать контракт на покупку четырех Boeing 787 Dreamliner, сказал во вторник президент AZAL Джахангир Аскеров на VII Caspian Air Cargo Summit, проходящем в Баку.

По его словам, еще два Boeing 747-8 F будут приобретены для компании Silk Way Airlines.

“В настоящее время ведутся подготовительные работы для покупки этих самолетов”, - добавил Аскеров.

На данный момент, продолжил глава ЗАО, в распоряжении Азербайджана находятся Boeing 747, Boeing 787, Boeing 767, Airbus 340, Airbus 320, Airbus 319 и Embraer 190.

“Также хочу напомнить, что мы подписали контракт на покупку 10 современных самолетов Boeing 737 MAX. Эти самолеты будут сданы в эксплуатацию уже с 2018 года”, - сказал президент AZAL.

Еще 10 самолетов Boeing 747, в том числе пять Boeing 747-8 F, отметил Аскеров, находятся в распоряжении авиакомпании Silk Way Airlines.

“Сегодня Silk Way Airlines осуществляет авиаперелеты в 60 стран, в том числе по 37 постоянным направлениям. Я должен отметить, что за последний год, авиакомпания открыла 11 новых направлений, среди которых Япония, Малайзия, Сингапур, Бангладеш, Кувейт, Саудовская Аравия, а также перелеты по маршруту Гонконг-Сингапур, осуществляемые над Тихим океаном”, - сказал Аскеров.

Президент AZAL подчеркнул, что благодаря заботе Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в сфере гражданской авиации достигнуты большие успехи. “В Азербайджане действуют шесть международных аэропорта - в Баку, Нахчыване, Гяндже, Габале, Лянкаране и Загатале. Эти аэропорты способны принимать любые типы самолетов гражданской авиации”, - отметил Аскеров.

В Баку 9-11 октября проходит VII Caspian Air Cargo Summit. В мероприятии принимают участие около 250 представителей сферы гражданской авиации, грузоперевозок и логистики из разных стран мира.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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