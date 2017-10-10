Число погибших беженцев рохинджа с перевернувшейся лодки выросло до 23

2017-10-10 11:01 | www.trend.az | 5

Число беженцев рохинджа, погибших после того, как недалеко от Бангладеш перевернулась их лодка, увеличилось до 23, передает РИА Новости со ссылкой на газета Dhaka Tribune со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в воскресенье на реке Наф, которая составляет часть границы Бангладеш и Мьянмы. По данным береговой охраны, в лодке находились не менее 40 человек. В понедельник сообщалось о 12 жертвах инцидента.

По информации правоохранителей, 17 человек удалось спасти. "Число погибших в результате опрокидывания судна достигло 23", — сказал представитель местной полиции Афрузул Хок Тутул (Afruzul Hoque Tutul).

Ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападение на 30 опорных пунктов полиции. Общее количество беженцев рохинджа, пришедших из Мьянмы в Бангладеш, превышает 800 тысяч человек.