В Сочи проходит заседание Совета глав МИД государств СНГ

2017-10-10 12:55 | www.apa.az | 6

В российском городе Сочи началось заседание Совета глав МИД стран Содружества Независимых Государств.

Как сообщает командированный в Сочи корреспондент АПА, Азербайджан на саммите представляет заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.

Совместное заседание стартовало в узком составе, затем продолжилось в расширенном формате, с участием делегаций.

В ходе переговоров будут рассмотрены 18 документов по сотрудничеству в рамках СНГ. Руководители МИД обсудят меры по расширению многопланового сотрудничества на пространстве СНГ, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Проекты документов, согласованных на заседании СМИД СНГ, будут представлены на рассмотрение Совета глав государств СНГ и Совета глав правительств СНГ, заседания которых пройдут в Сочи 11 октября и в Ташкенте 3 ноября.

На мероприятии будет принято решение о проектах «Концепция сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией», «Соглашение об обмене информацией в сфере борьбы с терроризмом и другими проявлениями экстремизма, а также в сфере их определения». Также в повестку будут включены вопросы сотрудничества в военной сфере, в частности определены основные направления проекта приведения в соответствие Объединенной системы ПВО стран СНГ.



Также будет обсуждено согласование ряда документов, направленных на углубление сотрудничества в гуманитарной сфере. В эти документы входят объявление 2019 года на пространстве СНГ «Годом книги», 2020 года – «Годом 75-летия победы в ВОВ 1941-1945».



По итогам заседания планируется совместная пресс-конференция председателя исполкома СНГ Сергея Лебедева и главы МИД России Сергея Лаврова.