В Калифорнии горят леса, пропали более 100 человек – ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

2017-10-10 10:39 | www.oxu.az | 5

В результате природных пожаров в Калифорнии пострадали более 100 человек, большинству была оказана помощь в связи с отравлением дымом, сообщает Oxu.az со ссылкой на San Francisco Chronicle.

По словам представителя больницы St. Joseph Health Ванессы Дегие, состояние 12 раненых оценивается как критическое.

Кроме того, отмечается, что пропавшими без вести числятся более 100 человек.

10:09

В американском штате Калифорния полыхают леса. Власти массово эвакуируют людей.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на TACC, в результате быстро распространяющихся лесных пожаров уже погибло 10 человек, многие пострадали или пропали без вести.

Свои дома уже покинули более 20 тыс. человек.

Огонь бушует в восьми округах Северной Калифорнии.

Также разрушены свыше 1,5 тыс. зданий.

Режим чрезвычайного положения объявлен в округах Напа, Сонома и Юба.

Н.Г.