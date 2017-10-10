Доходы Госфонда соцзащиты Азербайджана выросли на 7%

2017-10-10 11:27 | www.trend.az | 5

БАКУ/ Trend/ - Доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты Азербайджана по итогам трех кварталов 2017 года составили 2532,59 миллиона манатов, сообщает во вторник министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Согласно сообщению, доходы ГФСЗ увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на семь процентов, или на 165,49 миллиона манатов.

"За январь-сентябрь текущего года поступления по обязательным государственным социальным страховым взносам составили 1501,1 миллиона манатов, что больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 8,8 процента. 65,13 процента или 977,7 миллиона манатов от этих поступлений приходятся на долю внебюджетного сектора, что по сравнению с показателем трех кварталов 2016 года больше на 12,1 процента или на 105,46 миллиона манатов", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечено, что на первое октября 2017 года число пенсионеров в Азербайджане составило 1,33 миллиона человек, что на 1,1 процента больше показателя на начало года.

"С начала года число пенсионеров увеличилось на 14 771 человек. Из них 7 043 - достигли пенсионного возраста, 1 418 - потеряли главу семьи, 6 310 человек получили инвалидность. В текущем году продолжилась динамика роста трудовых пенсий - на первое октября среднемесячная сумма трудовых пенсий составила 204 маната. Среднемесячная сумма трудовых пенсий по достижению пенсионного возраста составила 226,7 маната. Это составляет 43,6 процента среднемесячной заработной платы, что полностью соответствует требованиям Европейской социальной хартии", - говорится в сообщении.

В январе-сентябре 2017 года также увеличилось число зарегистрировавшихся в системе индивидуального учета ГФСЗ. В отчетный период в системе дополнительно зарегистрировалось 154 913 человек, что на 13,47 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

"На первое октября общее число зарегистрированных по системе индивидуального учета составило 3 миллиона 528 тысяч 470 человек, что на 6,39 процента превышает показатель на первое октября 2016 года", - говорится в сообщении.

Доходы и расходы ГФСЗ на 2017 год утверждены на уровне 3,4 миллиарда манатов.

Доходы фонда сформированы, в основном за счет поступлений по обязательным отчислениям на соцстрахование - на уровне 2,125 миллиарда манатов.

В структуре расходов, на выплату трудовых пенсий планируется направить 3 213 820 тысячи манатов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)