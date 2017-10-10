Беларусь примет участие в семинаре в Астане

2017-10-10 11:34 | www.trend.az | 7

Представитель Вооруженных Сил Беларуси примет участие в семинаре по реализации мер укрепления доверия в военно-политическом измерении, который пройдет в Астане (Казахстан), сообщили Белта в пресс-службе Министерства обороны.

Семинар пройдет 10-13 октября по инициативе секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

СВМДА является международным форумом по укреплению сотрудничества, направленного на обеспечение мира, безопасности и стабильности в Азии. Он основан на понимании существования непосредственной связи между миром, безопасностью и стабильностью в этом регионе и во всем мире.

В настоящее время СВМДА включает двадцать шесть государств-членов, которые охватывают около 90% территории и населения континента. Восемь стран, среди них Беларусь, и четыре международных организации, в том числе ООН, имеют статус наблюдателей. Государством - членом Совещания может стать страна, географически имеющая часть территории в Азии. Подтверждая свою приверженность Уставу ООН, государства - члены СВМДА считают, что мир и безопасность в Азии могут быть достигнуты через диалог и сотрудничество, ведущие к общей неразделимой области безопасности в Азии, где будут мирно сосуществовать государства, а их народы жить в атмосфере мира, свободы и процветания.