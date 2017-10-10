AZAL объявляет о новой акции по направлениям из Баку в Бангкок и Джидду

2017-10-10 13:00 | www.apa.az | 4

«Азербайджанские авиалинии» (AZAL) объявляют о новой акции на перелеты по направлению из Баку по новым направлениям в Бангкок и Джидду.

Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе AZAL, при покупке авиабилета с 10 по 29 октября 2017 года стоимость авиабилета на рейсы Баку-Бангкок-Баку составит 599 евро, а на рейсы Баку-Джидда-Баку – 399 евро. Указанные цены включают все налоги и сборы. Даты вылетов в рамках акции: с 29 октября 2017 года по 1 марта 2018 года. Указанные рейсы будут выполняться на комфортабельных лайнерах Boeing-767 (Баку-Бангкок) и Airbus A320 (Баку-Джидда). В авиабилет включен бесплатный провоз багажа (до 23 кг) и полный ассортимент холодного и горячего питания.

Зимние месяцы считаются самыми благоприятными для посещения Бангкока. В столицу Таиланда стоит ехать за достопримечательностями и бурной ночной жизнью, развлечения здесь можно найти на любой вкус. Тайская кухня – еще одна причина, по которой многие туристы стремятся попасть в Бангкок. Экзотическая, непривычная и при этом легко доступная тайская еда может удовлетворить запросы даже самого привередливого гурмана.

Зимний период также наиболее удачно подойдет для посещения Саудовской Аравии. Расположенный на западе страны город Джидда широко известен как центр паломничества. Здесь широко представлена современная скульптура, созданная в конце XX века. В городе и его окрестностях открыты многочисленные песчаные пляжи. Большой популярностью пользуется дайвинг на близлежащих коралловых рифах. Билеты можно забронировать и приобрести на сайте авиакомпании www.azal.az, в кассах AZAL и в официальных агентствах авиакомпании.

На данных рейсах пассажиры могут воспользоваться бонусной программой AZAL Miles. Подробная информации о бонусной программе AZAL Miles представлена на сайте авиакомпании: www.miles.azal.az. Для тех, кто еще не является участником программы, предлагаем пройти онлайн регистрацию. Для автоматического зачисления баллов AZAL Miles при покупке авиабилета следует в соответствующем поле указать свой номер участника.

По вопросам приобретения авиабилетов и для получения подробной информации необходимо обращаться по телефонам: (+99412) 598-88-80, короткий номер для звонков из Азербайджана: *8880, E-mail: callcenter@azal.az. Вопросы касательно бонусной программы AZAL Miles можно направлять на адрес azalmiles@azal.az, либо через контактную форму на сайте www.azal.az.