Новый рекорд в мировом футболе: футболист забил 21 гол в одном матче

2017-10-10 10:45 | www.oxu.az | 6

Себастьян Нигард после своего достижения проснулся знаменитым.

В матче шестого дивизиона чемпионата Швеции «Эскильстуна» обыграла «Эстермальм» со счётом 28:3.

Как передает Oxu.Az, в составе победителей 21 гол на свой счёт записал 25-летний нападающий Себастьян Нигард.

«Когда после матча мне сказали, что я забил 21 гол, это прозвучало как что-то невероятное. Я действительно потерял счёт своим голам после того, как забил первые десять. До матча шутили в раздевалке, что я забью сопернику десять голов. А когда к перерыву на моём счету было уже семь мячей, меня попросили просто выйти на второй тайм и продолжать в том же духе.

Мой друг из клуба первого шведского дивизиона «Эребру» Филип Рогич позвонил мне после игры и спросил, не является ли информация о 21 голе шуткой. Ещё он сказал, что на следующий день я проснусь знаменитостью, потому что об этом достижении напишут в газетах. Я с ним не согласился, но, похоже, он был прав.

Странное чувство, когда забиваешь 21 гол. Кажется, что каждая атака заканчивается точным ударом. В ходе игры соперник поменял голкипера. Тот вышел на поле и сказал мне, что с моими голами на сегодня покончено. Однако я забил ему ещё 14. Думаю, ему было стыдно после матча.

За день до игры я был на отличной вечеринке. Сказал нашему тренеру после матча: «Жаль, у меня похмелье, иначе забил бы сегодня все 30», - сказал Нигард.

A.M.