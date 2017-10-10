Британия объявила охоту на сына Усамы бен Ладена

2017-10-10 10:54 | www.oxu.az | 5

Сын Усамы бен Ладена объявлен целью новой миссии британских войск в Сирии — его приказано найти живым или мёртвым, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Daily Mail.

По мнению военных, 28-летний отпрыск "террориста № 1", уничтоженного американским спецназом в 2011 году, продолжил дело отца, возглавив "Аль-Каиду" и запланировав ряд атак в странах Запада. Это предположение косвенно подтверждается видеозаписью, опубликованной два года назад, на которой Хамза называет себя одиноким волком и призывает продолжать "борьбу с западной цивилизацией". Кроме того, в письмах, найденных в бункере Усамы бен Ладена, содержится информация о том, что лидер "Аль-Каиды" готовил сына в качестве своего преемника.

По данным западных спецслужб, Хамза бен Ладен, ранее скрывавшийся на территории Пакистана, передислоцировался в Сирию. Теперь он входит в топ-10 самых разыскиваемых коалиционными войсками террористических лидеров. Сообщается, что за ним уже отправили группу спецназа из 40 человек, оснащённых самым современным вооружением, беспилотниками и системами распознавания голоса. В состав подразделения также вошли лучшие снайперы.

Н.О.