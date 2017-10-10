Узбекистан и Кыргызстан договорились о совместной сборке автобусов

2017-10-10 11:35 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Кыргызстан договорились о совместной сборке автобусов. Договоренность об этом была достигнута в рамках бизнес-форума «Узбекистан-Кыргызстан», состоявшегося 6 октября в Ташкенте.

Страны подписали соглашение о совместной сборке автобусов, а также ряд контрактов на поставку продукции на общую сумму свыше $200 млн, сообщает министерство экономики Кыргызстана.

Также планируется наладить производство сельскохозяйственной техники, сборку стиральных машин, запустить дилерские центры по поставке кабельной продукции, построить торгово-развлекательный центр в городе Ош и филиал технической школы «Артель».

Кроме того, подписаны меморандумы о сотрудничестве между автомобилестроительными фирмами, союзами ювелиров двух стран, заключены договоренности по поставке шин, воды, меда, растительного масла, натурального камня и травертина в Узбекистан.

В бизнес-форуме приняли участие представители министерств и ведомств, руководители торговых, инвестиционных и промышленных компаний. Всего в работе форума приняли участие свыше 500 бизнесменов двух стран.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)