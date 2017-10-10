Иракский дипломат: «Надеемся, что Курдистан отменит референдум и начнет переговоры»

2017-10-10 13:18 | www.apa.az | 5

«Курдистан является неотъемлемой частью Ирака, и шаг в связи с проведением референдума – ошибочный»

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции заявил временный поверенный в делах Республики Ирак в Азербайджане Фадил Авад Ал-Шувейли.

Он сказал, что референдум был неконституционным.

Дипломат отметил, что в правительстве Ирака многие должности занимают курды, и они имеют право представлять иракское государство: «Мнения о том, что они остаются за пределами власти, неверны. Президент Ирака также является курдом. Предпринятие такого шага способствует созданию государства на основе этнической дискриминации, это неправильно. Киркук также является частью Ирака, и Курдистан не имеет права объявлять его своей территорией. Мы против де-факто оккупации Киркука. Киркук - это такое место, где все представители иракского народа живут в мире. Сами курды разделяются во мнениях в связи с этим референдумом. Они протестуют против превосходства одной партии над другой».

Депутат добавил, что весь мир и общественность на стороне Ирака и считают референдум незаконным. По его словам, у федерального правительства есть право контролировать все аэропорты и закрывать незаконные КПП: «Нефтяные залежи в Курдистане принадлежат всему Ираку, и центральное правительство имеет право восстановить контроль над этими залежами. Ирак надеется, что Курдистан аннулирует результат референдума и начнет переговоры. Переговоры с Курдистаном могут быть возможны только после аннулирования результатов референдума. Лучшим путем сохранения единства государства является диалог. Потому что Курдистан – неотъемлемая часть Ирака. Однако у премьер-министра есть право восстановить суверенитет, территориальную целостность».