На Земле 13-14 октября ожидается магнитная буря

2017-10-10 13:23 | www.apa.az | 6

На Земле в пятницу, 13 октября, и в субботу, 14 октября, ожидается магнитная буря.

Как передает АПА со ссылкой на rt.com, об этом сообщает центр погоды «Фобос».

«В ближайшие дни Земли достигнет новая порция солнечного ветра, что станет причиной очередной магнитной бури, которая ожидается 13—14 октября. При этом 11—12 октября, а также 15 октября магнитосфера Земли ожидается возмущённой», — сказали в погодном центре.

Как отмечается, в этот период возможен сбой в работе средств связи и электроники, возрастает вероятность техногенных аварий и катастроф.

Люди с повышенной чувствительностью могут испытывать дискомфорт.

Ранее на Земле была зафиксирована магнитная буря четвёртого уровня, вызванная ударной волной заряженных частиц, которые возникли в результате ряда вспышек на Солнце.