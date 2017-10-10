Просинечки попросил 800 тысяч евро, чтобы стать тренером Словении

2017-10-10 11:00 | www.oxu.az | 4

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки может встать у руля сборной Словении.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, хорватский специалист согласился занять эту позицию за 800 тыс. евро в год.

Однако президент Футбольного союза Словении (NZS) Раде Миятович заявил, что у них нет возможности выплатить такую сумму:

«Я не знаю, что Просинечки хочет 800 тыс. евро. Финансовое положение NZS не столь хорошее. Мы не можем потратить такую крупную сумму».

Отметим, что сборная Словении несколько дней назад распрощалась со Сречко Катанецом. Сейчас на эту позицию наряду с Робертом Просинечки претендуют Ивица Осим, Чиро Блажевич, Матьяж Кек, Саффет Сушич и Марсель Коллер. NZS сообщает, что ищет главного тренера за сумму, не превышающую 300 тыс. евро в год.

Э.А.

