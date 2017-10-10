Во Франции из-за забастовки госслужащих отменили треть запланированных рейсов

2017-10-10 11:43 | www.trend.az | 5

Около 30% запланированных рейсов отменены во Франции во вторник из-за забастовки госслужащих. Об этом передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Главное управление гражданской авиации Франции обратилось к авиаперевозчикам с просьбой сократить полетную программу из аэропортов Парижа, Бордо, Лиона, Ниццы, Марселя, Тулузы. В связи с этим ведомство рекомендовало пассажирам заранее связываться с авиакомпаниями для того, чтобы уточнить статус рейса.

По данным BFM, французский перевозчик Air France во вторник сократит свою полетную программу на 75%. "Речь в основном идет о полетах малой и средней дальности", - сказал представитель авиакомпании, которого цитирует телеканал. Британский лоукостер Easyjet объявил об отмене 104 рейсов во Франции в понедельник вечером и во вторник. Ирландская бюджетная компания Ryanair также отменила 220 рейсов из-за забастовки авиадиспетчеров.

Что касается железнодорожного сообщения, то, как заявили в Национальной компании французских железных дорог, "серьезных изменений в графике поездов во вторник не ожидается". Представители Автономного оператора парижского транспорта (государственная структура, управляющаяся общественным транспортом столицы и ее пригородов, RATP) также сообщили о том, что никаких сбоев в работе метро, автобусов и трамваев не предвидится.