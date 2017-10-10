Azercell объяснил причины перебоев в сети мобильной связи

2017-10-10 11:51 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Оператор мобильной связи Азербайджана ООО Azercell устраняет перебои в сети, возникшие в понедельник в утреннее время, сказали Trend в компании.

В результате технического сбоя у некоторых абонентов наблюдались перебои с услугами голосовой связи.

"Перебои, возникшие в сети, связаны с работой некоторого оборудования и носят временный характер. Сбои наблюдаются только в Баку. Наши инженеры работают над устранением проблем. Работа сети будет восстановлена в ближайшее время", - сказали в компании.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev