Başbakan'dan vize krizi hakkında açıklama

2017-10-10 13:23 | www.trend.az | 1

AK Parti grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, ABD ile yaşanan vize krizine dair ilk kez konuştu. ABD'nin aldığı kararın gerekçesinin çelişkili olduğuna dikkat çeken Başbakan Yıldırım, şunları söyledi;

TÜRKİYE KABİLE DEVLETİ DEĞİL, MİSLİYLE KARŞILIK VERİLİR

"Hafta sonu maalesef ABD, müttefiklik ilişkimizle bağdaşmayan bir karar aldı ve ülkemize vize vermeyi askıya aldığını duyurdu. Türkiye'deki ABD misyonları ve personelinin güvenliğine yönelik taahhütlerimizin sorgulanmasından dolayı esef duyuyoruz. Geniş güvenlik tedbirleri en kuvvetli şekilde devam ediyor. Kısa süre önce İçişleri Bakanlığımıza gelen bir yazıda ABD elçiliklerinin, misyonlarının güvenliklerinin artırılması yönünde bir talep var. Bu talebi memnuniyetle karşılayıp tedbirleri artıracağımızı büyükelçiliğe bildirdik. Elçiliğin verdiği cevap bizim güvenlik sorunumuz yok, düşüncenizden dolayı teşekkür ediyorum. Hal böyleyken vizeleri askıya alma gerekçesi çelişkidir. Türkiye kabile devleti değildir, bize yapılanın misli ile karşılığını veririz. "

SAĞDUYU ÇAĞRISINDA BULUNDU

Başbakan Yıldırım, ABD'ye sağduyu çağrısında bulunarak, "Devletler aralarındaki sorunları konuşarak çözmek zorundadır. Ülkelerin ilişkilerini belirleyen karşılıklı menfaatleridir. Sorun bir an önce çözülmelidir. Devamlı dostluk ya da düşmanlık olmaz. ABD gibi bir ülkeye yakışmayacak bir davranıştır. Bu nedenle ABD'yi daha sağduyulu olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN ASIL DERDİNİ AÇIKLADI

Başbakan Yıldırım, ABD'nin aldığı skandal kararın asıl gerekçesini açıklayarak şöyle konuştu;

"Bu hiç ama hiç inandırıcı bir gerekçe değildir . Kafalarının arkasındaki nedenin, gerçek nedenin ne olduğunu da söylemekte, ifşa etmekte gecikmediler. FETÖ soruşturması kapsamında Amerikan misyonlarında çalışan bazı kişiler hakkında hukuki süreç başlatmışız. Ne olmuş? Türkiye bir hukuk devleti. Beyefendilerden izin mi alacağız, onların icazetini mi alacağız? Resmi bankamızın genel müdür yardımcısını hapise atarken bize mi sordunuz, bizden izin mi aldınız? 15 Temmuz'un başı FETÖ'yü niye orada besliyorsunuz? Bu müttefikliğe, dostluğa sığar mı?

EĞER MÜTTEFİKLİĞİMİZİN DEVAM ETMESİNİ İSTİYORSA...

ABD yönetimi bir kez daha başını öne eğip 15 Temmuz ve sonrası yaşananları dikkatlice ele almalıdır. Neden Türkiye'de halkın yüzde 80'inden fazlası Amerika'ya sempati duymuyor? Bunu cevabını bulmak zorunda. Alçak darbe girişiminin arkasındaki güçleri artık orada muhafaza etmekten vazgeçmelidir. Eğer müttefikliğimiz devam edecekse terör örgütü PYD/YPG'ye de kol kanat germekten bir an önce vazgeçmeliler. Düşmanlarımızla iş tutmak müttefiklikle bağdaşmaz. Ümit ederiz ki kısa sürede her iki ülke vatandaşının mağdur olmasının önüne geçilmiş olur. Kimi cezalandırıyorsun? Bu ciddiyete yakışmaz. Bu devlet idaresine yakışmaz. Duygusal kararlarla ülke yönetilmez. Kızgınlıkla tamiri imkansız olan bu tip kararlar alınmaz. "