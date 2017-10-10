Атамбаев жестко наехал на Назарбаева – ВИДЕО

2017-10-10 11:17 | www.oxu.az | 6

В интернете распространился видеоролик выступления президента Киргизии, в котором Алмазбек Атамбаев обвиняет власти соседнего Казахстана во вмешательстве во внутренние дела республики. Так, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев обвинил власти соседнего Казахстана во вмешательстве во внутренние дела республики, в частности, в выборы президента, которые пройдут 15 октября.

Как сообщает Oxu.Az, президентский срок Атамбаева заканчивается 1 декабря, и, согласно конституции, он не может повторно баллотироваться в президенты.

Одним из основных соперников кандидата от президентской Социал-демократической партии Сооронбая Жээнбекова, которого называют преемником Атамбаева, является бывший премьер Омурбек Бабанов.

В конце сентября между Киргизией и Казахстаном разразился дипломатический скандал после встречи президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Бабановым. Бишкек обвинил Астану в попытке "повлиять на выбор народа" и вмешательстве во внутренние дела. Власти Казахстана, со своей стороны, отметили, что Назарбаев ранее встречался с Жээнбековым и во время этих встреч не выступал в пользу кого-либо из кандидатов в президенты Киргизии.

Н.О.