AZAL закупает новые самолеты

2017-10-10 11:25 | www.oxu.az | 5

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) планирует до конца года подписать контракт на покупку четырех Boeing 787 Dreamliner.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник президент AZAL Джахангир Аскеров на VII Каспийском саммите Air Cargo, проходящем в Баку.

По его словам, еще два Boeing 747-8 F будут приобретены для компании Silk Way Airlines.

«В настоящее время ведутся подготовительные работы для покупки этих самолетов», - добавил Аскеров.

На данный момент, продолжил глава ЗАО, в распоряжении Азербайджана находятся Boeing 747, Boeing 787, Boeing 767, Airbus 340, Airbus 320, Airbus 319 и Embraer 190.

«Также хочу напомнить, что мы подписали контракт на покупку 10 современных самолетов Boeing 737 MAX. Эти самолеты будут сданы в эксплуатацию уже с 2018 года», - сказал президент AZAL.

Еще 10 самолетов Boeing 747, в том числе пять Boeing 747-8 F, отметил Аскеров, находятся в распоряжении авиакомпании Silk Way Airlines.

«Сегодня Silk Way Airlines осуществляет авиаперелеты в 60 стран, в том числе по 37 постоянным направлениям. Я должен отметить, что за последний год авиакомпания открыла 11 новых направлений, среди которых Япония, Малайзия, Сингапур, Бангладеш, Кувейт, Саудовская Аравия, а также перелеты по маршруту Гонконг-Сингапур, осуществляемые над Тихим океаном», - сказал Аскеров.

В Баку 9-11 октября проходит VII Caspian Air Cargo Summit. В мероприятии принимают участие около 250 представителей сферы гражданской авиации, грузоперевозок и логистики из разных стран мира.

Э.А.

