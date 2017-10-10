Переход к цифровому банкингу в Азербайджане неизбежен - глава PASHA Bank

2017-10-10 11:56 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Цифровые технологии будут постепенно охватывать все аспекты повседневной жизни, и это касается, как бизнеса, так и частных лиц, поэтому глобальный переход к цифровому банковскому делу в Азербайджане неизбежен.

Об этом в интервью журналу World Finance сказал председатель правления PASHA Bank Талех Кязымов.

По словам председателя правления банка, больше половины операций PASHA Bank с клиентами обрабатываются посредством интернет-банкинга.

"Несмотря на то, что Азербайджан имеет относительно небольшую экономику, страна активно участвует в глобальных процессах и является ключевым игроком в регионе. В свете этого современные технологии не пройдут мимо нас. Будучи ведущим корпоративным банком в Азербайджане, мы будем работать над цифровой составляющей нашей стратегии, которая позволит предложить нашим клиентам новый уровень обслуживания. С июля мы смогли обеспечить, чтобы 65-70 процентов от общего объема наших операций с клиентами обрабатывались посредством интернет-банкинга", - сказал Кязымов.

Кязымов отметил, что PASHA Bank готов поддержать своих клиентов во время перехода на новые технологии.

"Предстоящие инновации и изменения, несомненно, выйдут за пределы зон комфорта клиентов. Тем не менее, эти же изменения в значительной степени принесут им пользу. Операционные издержки будут сокращены, а клиенты местных филиалов будут тратить меньше времени на очереди и обрабатывать бумажные транзакции. Тем не менее, некоторые клиенты могут предпочесть не работать с новыми технологиями. Чтобы предотвратить такие случаи, как ведущий корпоративный банк в стране, PASHA Bank будет активно поддерживать своих клиентов в течение переходного периода и будет предоставлять наиболее соответствующие банковские услуги для каждого человека", - сказал Кязымов.

PASHA Bank – ведущий корпоративный банк Азербайджана. Основанный в 2007 году, банк предоставляет широкий спектр корпоративных банковских услуг, в том числе: выдача кредитов, операции на рынке ценных бумаг, управление активами и казначейские услуги.

PASHA Bank является частью Группы компаний PASHA – крупного инвестиционного холдинга в Азербайджане, широко представленного также в таких секторах, как страхование, строительство, производство строительных материалов, туризм и в других направлениях бизнеса.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)