Азербайджанская авиакомпания увеличила объем грузоперевозок

2017-10-10 12:04 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2017 года авиакомпания Silk Way West Airlines перевезла грузов на 220 тысяч тонн, сказал президент Silk Way Holding Заур Ахундов на VII Caspian Air Cargo Summit, проходящем в Баку.

По его словам, за весь 2016 год авиакомпания перевезла 170 тысяч тонн грузов.

“На сегодня компания Silk Way West Airlines осуществляет полет по 37 постоянным направлениям на 12 самолетах Boeing 747. Среди этих направлений 11 были открыты в прошлом году и в первой половине текущего года, и в том числе, полеты осуществляются в Японию, Бангладеш, Кувейт, Саудовскую Аравию и другие”, - сказал глава Silk Way Holding.

Как отметил Ахундов, большие объемы перелетов также были осуществлены в период проведения I Европейских игр, IV Игр исламской солидарности, этапа Гран-При Формулы 1 в Баку и других мероприятий. “В настоящее время мы наблюдаем увеличение грузоперевозок воздушным транспортом, в том числе перевозок фармацевтической продукции, почты, высокотехнологичного оборудования, электроники, скоропортящихся продуктов и товаров, купленных на электронных торговых площадках”, - подчеркнул глава Silk Way Holding.

Ахундов также затронул тему пассажироперевозок, отметив, что Международный аэропорт Гейдар Алиев соединяет страны и континенты, и стал хабом не только для международных грузоперевозок, но и для пассажироперевозок. “Например, через Баку Европа соединяется с Китаем, так же как Израиль и Грузия с Америкой. Более того, в ближайшее время ЗАО “Азербайджанские авиалинии” откроют два новых авиарейса в Джидду и Бангкок”, - сказал Ахундов.

Глава Silk Way Holding отметил, что Азербайджан продолжает развивать сферу грузоперевозок и пассажироперевозок.

“В настоящее время мы осуществляем большое количество гуманитарных полетов, а также перевозим военные грузы по запросу министерств обороны Германии, США, Канады, Испании, Италии, Израиля и Франции. Среди наших клиентов также значится НАТО и другие международные организации”, - сказал Ахундов.

В Баку 9-11 октября проходит VII Caspian Air Cargo Summit. В мероприятии принимают участие около 250 представителей сферы гражданской авиации, грузоперевозок и логистики из разных стран мира.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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