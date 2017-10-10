В Азербайджане стало больше пенсионеров

2017-10-10 11:34 | www.oxu.az | 5

В Азербайджане выросло число вышедших на пенсию.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, число трудовых пенсионеров в нашей стране на 1 октября 2017 года по сравнению с началом текущего года выросло на 14 771 человек или 1,1 процента (в том числе 7043 получающих пенсию по возрасту, 1418 – из-за потери кормильца, 6310 – за инвалидность) и составило 1 млн 330 тыс. человек.

Отметим, что среднемесячная сумма трудовых пенсий на 1 октября 2017 года составила 204 маната.

A.M.

