Казахстан испытывает нехватку региональных авиаперевозчиков

2017-10-10 12:19 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Казахстан заявил о нехватке региональных воздушных судов, что создает проблемы при оказании услуг по авиаперевозкам жителям регионов.

«В Казахстане наблюдается нехватка региональных воздушных судов. Региональные воздушные суда нужны, когда связываются областные центры и перевозятся пассажиры в количестве 15-20 человек», - сказала исполняющая обязанности заместителя Комитета гражданской авиации Казахстана Тоты Амирова.

Как передает Kazinform, Амирова также отметила, что, несмотря на нехватку региональных воздушных судов, малая авиация развивается очень быстрыми темпами.

«В сверхлегкой авиации количество судов растет лавинообразно. Если в прошлом году было 602 воздушных судна только сверхлегкой авиации, то в этом году их зарегистрировано уже 662. Это достаточно быстрый рост», - отметила Амирова.

Ранее, Амирова отмечала, что в Казахстане в легкой авиации осталось всего семь самолетов модели АН-28.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)