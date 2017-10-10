Открытие космической эры в Баку (ФОТО)

2017-10-10 12:49 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялось открытие выставки "Спутник - 60", сообщили Trend Life в представительстве Россотрудничества в Азербайджане.

Экспозиция посвящена 60-летию запуска первого советского искусственного спутника Земли, положившему начало космической эры человечества. Выставка организована Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" и представительством Россотрудничеством в Азербайджана.

"60-летие запуска первого советского спутника – это открытие космической эры. Среди нас находится космонавт Сергей Рыжиков, который более 170 суток, почти полгода, работал в космосе. Люди этой судьбы заслуживают всяческого уважения. Мы благодарим корпорацию "Роскосмос" за то, что она выбрала Азербайджан на Южном Кавказе для экспонирования своей выставки", - сказал на открытии выставки руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов.

Гостям был представлен видеосюжет - поздравления в адрес участников выставки в Баку космонавтов Международной космической станции.

Со словами приветствия к участникам выставки обратились посол России в Азербайджане Владимир Дорохин, посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович, космонавт-испытатель Сергей Рыжиков, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр, депутат Милли Меджлиса (парламента), председатель Русской общины Азербайджана Михаил Забелин, представитель Центра общественных коммуникаций Госкорпорации "Роскосмос" Денис Метальников.

Выставка будет открыта в РИКЦ до 27 октября 2017 года.

(Автор: Джани Бабаева)