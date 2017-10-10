Чемпион Азербайджана вступает в борьбу в Кубке УЕФА

2017-10-10 13:59 | www.apa.az | 4

Сегодня стартует основной раунд Кубка УЕФА по футзалу. Как сообщает apasport.az, чемпион Азербайджана «Араз» вступит в борьбу завтра.

Как сообщает АПА со ссылкой на АПАСПОРТ, нахчыванская команда будет соревноваться в VIII группе в Румынии. Чемпион нашей страны попал в одну из 4 групп Пути В, поэтому будет бороться только за 1-ое место.

Потому что в элитный раунд выходят из групп Пути А 3 клуба, а из Пути В 1 команда. Поэтому в матчах, которые будут проведены во Дворце спорта Девы, подопечных Жозе Алесио устраивает только победа.

В этом плане нашей команде достались благоприятные соперники. Не верится, что «Араз» потеряет очки 11-го октября во встрече с «Мостаром» (Босния и Герцеговина), а на следующий день в дуэли с мальтийским клубом «Сент Эндрю».

Наиболее трудным будет для «Араза» последний тур, который состоится 14-го октября. Хозяин площадки «Дева» не причисляется к амбициозным командам, но настроен на успех в родных стенах. Однако нашему чемпиону по силам преодолеть и этот барьер, поэтому его возвращение из Румынии с 3 победами наиболее реально.

Кубок УЕФА по футзалу

Основной раунд, Путь В

VIII группа

I тур, 11-ое октября

17:30. «Араз» (Азербайджан) – «Мостар» (Босния и Герцеговина)

20:00. «Дева» (Румыния) – «Сент Эндрю» (Мальта)

II тур, 12-ое октября

17:30. «Сент Эндрю» – «Араз»

20:00. «Дева» – «Мостар»

III тур, 14-ое октября

17:30. «Мостар» – «Сент Эндрю»

20:00. «Араз» – «Дева»