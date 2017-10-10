В Уголовный кодекс вносятся изменения

2017-10-10 12:00 | www.oxu.az | 5

Законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики», представленный президентом Ильхамом Алиевым в Милли Меджлис, будет выставлен на пленарное заседание парламента 20 октября.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в общей сложности в Уголовный кодекс планируется внести около 300 изменений.

Из кодекса исключен ряд статей. Путем исключения состава преступления из Уголовного кодекса ряд действий, ранее считавшихся преступными, были декриминализированы.

A.M.

