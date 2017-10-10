AZ EN RU TR
azerbaijan news app
Thumbnail

В Уголовный кодекс вносятся изменения

2017-10-10 12:00 | www.oxu.az | 5

Законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики», представленный президентом Ильхамом Алиевым в Милли Меджлис, будет выставлен на пленарное заседание парламента 20 октября.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в общей сложности в Уголовный кодекс планируется внести около 300 изменений.

Из кодекса исключен ряд статей. Путем исключения состава преступления из Уголовного кодекса ряд действий, ранее считавшихся преступными, были декриминализированы. 

A.M.

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər