Стала известна дата встречи министров обороны НАТО

2017-10-10 12:07 | www.oxu.az | 4

Плановая встреча министров обороны НАТО пройдет 8-9 ноября в Брюсселе.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса.

"Встреча министров обороны НАТО пройдет 8-9 ноября в Брюсселе, повестка дня уточняется", - говорится в сообщении организации.

Источник ТАСС в НАТО уточнил, что министрам предстоит рассмотреть две ключевые темы - "увеличение численности миссии НАТО в Афганистане и процесс развертывания дополнительных сил НАТО в Восточной Европе", включая размещение четырех многонациональных боевых групп альянса в странах Прибалтики и Польше, создание учебной бригады в Румынии и создание складов техники и оружия близ границ с Россией для возможной переброски в регион подкреплений.

"Речь также пойдет о выделении союзниками США по НАТО дополнительно как минимум 1 тысяч военных для усиления небоевой миссии альянса "Решительная поддержка", - сообщил собеседник агентства.

Н.О.