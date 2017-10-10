Главой Республиканского штаба по подготовке и проведению выборов президента КР утвержден Абдыгулов

2017-10-10 12:57 | www.trend.az | 4

Председателем Республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационно-технических вопросов при подготовке и проведении выборов президента КР утверждён первый вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов. Соответствующее распоряжение правительства КР подписал премьер-министр Сапар Исаков, передает КНИА «Кабар» со ссылкой на пресс-служба правительства.

В состав Республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационно-технических вопросов при подготовке и проведении выборов президента КР также введены:

- Момуналиев Нурханбек Сакенович, руководитель аппарата правительства-министр КР, заместитель председателя Республиканского штаба;

- Айдарбеков Айбек Акматбекович, заведующий отделом международного сотрудничества аппарата правительства КР, член Республиканского штаба.