Во внутренней интернет-сети турецких авиалиний (THY) возникли технические проблемы

2017-10-10 13:02 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Во внутренней интернет-сети турецких авиалиний (THY) возникли технические проблемы. Об этом написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter пресс-секретарь компании Яхя Устун.

Устун отметил, что из-за технических проблем в настоящее время наблюдаются перебои с резервацией мест, а также проблемы в процессе приобретения авиабилетов.

«В настоящее время ведутся работы по устранению проблем возникших во внутренней интернет-сети», - сказал Устун, добавив, что в ближайшие часы эти проблемы будут полностью устранены.

О причинах вызвавших технический сбой в системе не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu