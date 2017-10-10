Племянница азербайджанского депутата погибла в ДТП

2017-10-10 12:12 | www.oxu.az | 4

Племянница депутата Милли Меджлиса, профессора Мусы Гасымлы Халида Рзаева погибла в автомобильной аварии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на bakupost.az, 8 октября около 8 часов вечера в городе Сумгайыт житель Губадлинского района Орхан Газиев на автомобиле Mercedes сбил 4 пешеходов. Две сбитые женщины скончались на месте, двое мужчин госпитализированы, их состояние тяжелое.

По словам очевидцев происшествия, автомобиль протащил Халиду Рзаеву и Сахибу Сафарли на 70-80 метров.

Одна из погибших, 52-летняя Х.Рзаева, возвращалась домой с работы.

По факту ведется расследование.

A.M.

