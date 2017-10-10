В прошлом месяце у 7 желающих вступить в брак граждан был обнаружен СПИД

2017-10-10 14:31 | www.apa.az | 2

Как сообщила АПА директор Научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Министерства здравоохранения Зохра Алимирзоева, среди прошедших обследование в сентябре граждан 240 человек являются носителями талассемии, у 26 был обнаружен сифилис, у 7 – СПИД. По ее словам, со дня введения в Азербайджане обязательного медицинского обследования желающих вступить в брак граждан до конца июля текущего года 333 401 человек прошли обследование: «В течение этого периода среди прошедших обследование 23 352 человека оказались носителями талассемии, у 1 262 человек был обнаружен сифилис, у 247 человек – СПИД, в 122 парах оба являются носителями талассемии».

Директор института добавила, что в течение 9 месяцев 2017 года медицинское обследование прошли 105 107 человек: «В 32 парах оба являются носителями талассемии, 131 169 человек оказались носителями талассемии, у 378 человек был обнаружен сифилис, у 84 – СПИД».