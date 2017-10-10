Открой для себя Азербайджан: трансформация фотографий в живописные полотна

2017-10-10 13:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В бакинской галерее Art Tower 12 октября в 19:00 состоится открытие фотовыставки "Azərbaycanı kəşf et" ("Открой для себя Азербайджан"), сообщили Trend Life организаторы экспозиции.

Цель фотовыставки - показать наиболее интересные работы фотографов-пейзажистов, продемонстрировать красоту природы Азербайджана, повысить интерес к туристическому потенциалу регионов и привлечь внимание к пейзажной фотографии как жанру этого искусства. На фотографиях можно увидеть практически самые живописные уголки Азербайджана. На фотовыставке будут представлены самые разные природные ландшафты Азербайджана от пустынь до альпийских лугов и высокогорья. Экспозиция выставки делает акцент на труднодоступные места, куда сложно дойти даже хорошо тренированным спортсменам. Вошедшие в экспозицию фотоработы создают потрясающую трансформацию фотографий в живописные полотна. Основной задачей выставки является погружение зрителя в великолепную атмосферу многогранной природы Азербайджана.

Куратор выставки - Рустам Гусейнов, координатор проекта - Сабина Наджафова.

Выставка организована министерством культуры и туризма Азербайджана, Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и НПО Arts Council Azerbaijan.

Вход - свободный.

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(Автор: Джани Бабаева)