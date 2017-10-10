Уволены директор и главный режиссер театра «Йух»

2017-10-10 14:41 | www.apa.az | 4

Директор и главный режиссер Государственного театра «Йух» Тарлан Расулов и Гюмрах Омаров освобождены от занимаемых должностей по собственному желанию.

Как сообщили АПА в Отделе информации и связей с общественностью Министерства культуры и туризма Азербайджана, в соответствии с Госпрограммой «Азербайджанский театр в 2009-2019 годах» продолжается процесс реформирования театральной сферы республики.

В частности, на основании приказов министра культуры и туризма в театрах страны проводятся кадровые перестановки. Так, на должность главного режиссера «Йух» назначена заслуженный деятель искусств, режиссер Мехрибан Алекперзаде. Новым директором театра стал заслуженный работник культуры Рашад Ахмедзаде, ранее возглавлявший Азербайджанский государственный кукольный театр.