Названы самые популярные эпизоды из сериалов 90-х

2017-10-10 12:38 | www.oxu.az | 4

Портал BuzzFeed назвал лучшие эпизоды популярных ситуационных комедий и телешоу 1990-х годов по версии кинокаталога IMDb.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, в список вошли 25 сериалов.

Эпизод-мюзикл из шестого сезона «Баффи — истребительницы вампиров» получил самый высокий рейтинг в перечне — 9,8 балла.

Лучшей серией «Друзей» пользователи IMDb посчитали финал десятого сезона. Ему поставили 9,7 балла. В ситкоме «Принц из Беверли-Хиллз» с Уиллом Смитом в главной роли лидером стал 24-й эпизод четвертого сезона. Серия под названием Papa's Got a Brand-New Excuse также получила 9,7 балла.

Кинолюбители также отметили 27-ю рождественскую серию мультфильма «Эй, Арнольд!» (девять баллов) и эпизод под названием «Двуликий» из анимационного сериала «Бэтмен» (восемь баллов). Помимо этого, в список вошли ситкомы «Полный дом», «Дела семейные» и мультипликационная комедия «Ох, уж эти детки!».

В конце сентября кинокритики издания The Guardian назвали лучшие фильмы 1990-х годов. В рейтинг попали, в частности, ленты «Криминальное чтиво», «Ромео + Джульетта» и «Гуммо».

A.C.

