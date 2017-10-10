Pullman Baku – официальный партнер AZFAR Business League - ABL Cup 2017/18 (ФОТО)

2017-10-10 13:17 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Первый отель группы Pullman Hotels & Resorts на Кавказе - Pullman Baku, который начал функционировать с первого мая в Азербайджане, расположился в историческом районе Баку – Бадамдаре и включает в себя 280 современных и комфортабельных номеров, в том числе апартаменты класса Deluxe, Exclusive и Presidential. Здесь находится 9 конференц-залов, большой трансформируемый зал для мероприятий способный принять до 500 гостей, аудиториум вмещающий более чем 500 человек, СПА центр раскинувшийся на площади 3,500 кв.м, развлекательный центр и даже Аква-парк.

Премиум отели Pullman – это, прежде всего, бренд рассчитанный на поколение миллениалов, которые высоко ценят собственное время, находясь постоянно в движении, желают получить от жизни все и сразу. Они любят инновации и дизайн, современные технологии и возможности для ведения бизнеса и постоянно находясь в режиме онлайн, успевают заботиться о правильном питании и хорошей физической форме. Именно для них сеть Pullman разместила уже более 117 отелей в различных уголках планеты, на пересечении самых интересных туристических маршрутов и важнейших бизнес районов.

Компания уделяет особое внимание пропаганде здорового образа жизни, принимает активное участие в спортивной жизни. Не зря на глобальном уровне компания сети отелей Accor, одним из представителей в Баку, которого является Pullman, разработали программу “planet 21“, поддерживающую охрану окружающей среды и пропагандирующую здоровый образ жизни. Очень важно рассматривать спорт как средство, объединяющее общества, которое подталкивает людей к победе, к новым успехам.

Чемпионат AZFAR "Бизнес-лиги" по мини-футболу – корпоративный турнир среди азербайджанских компаний, проводится с целью дальнейшей популяризации и развития мини-футбола, приобщения широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Чемпионат формата и масштаба ABL Cup 2017-2018 проводится в Азербайджане впервые, и пройдет на профессиональных полях компании Azfargroup.

Напомним, что продолжается регистрация на ежегодный чемпионат ABL Cup 2017-2018. Лицом чемпионата является игрок сборной Азербайджана и команды "Карабах" Ричард Алмейда. Количество мест для участия в чемпионате ограничено. Полную информацию можно получить на сайте организатора www.asep.az, либо по телефонам: +99412 4047339, +99450 2952129. Facebookhttps://www.facebook.com/ASEPLLC/

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(Автор: Вугар Иманов)