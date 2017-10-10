После матча в Иерусалиме на поле выбежал фанат с ножом

2017-10-10 12:44 | www.oxu.az | 3

После финального свистка в противостоянии отборочного турнира ЧМ-2018 в группе G Израиль — Испания (0:1) сотрудники безопасности местной арены "Тедди" задержали нарушителя с холодным оружием, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

По окончании матча на поле иерусалимского стадиона сумели прорваться шестеро болельщиков. Фанаты направлялись к испанским футболистам — полузащитникам Иско и Серхио Бускетсу. Однако добежать до звёздных игроков соперника им не удалось: фанатов вовремя остановили охранники.

Отметим, что во время задержания из кармана одного из выбежавших выпал нож. На данный момент полицейские выясняют, был ли намерен выбежавший болельщик нанести вред здоровью испанских игроков.

Напомним, ФИФА за подобные нарушения наказывает федерации футбола крупными штрафами. Также за инцидент с опасным выбеганием представители Федерации футбола Испании собираются направить жалобу в суд.

Н.О.