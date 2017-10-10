Рашад Садыгов: Так обливают грязью, что жить не хочется – ВИДЕО

2017-10-10 12:50 | www.oxu.az | 3

"Говорят, что я проявил неуважение к флагу страны".

Как передает Oxu.Az, об этом бывший капитан сборной Азербайджана по футболу Рашад Садыгов сказал в эфире передачи Bizim futbol на телеканале CBC Sport, говоря о конфликте с Шахином Диниевым, когда тот был главным тренером сборной.

По словам футболиста, кто-то пустил слух, что виновником поражения Азербайджана от Украины со счетом 0:6 15 августа 2006 года стал Рашад Садыгов:

"Будто бы в раздевалке я сказал, что мы должны проиграть с крупным счетом. Кто-нибудь может это доказать? Так обливают грязью, что не только играть в футбол, но и жить не хочется".

Э.А.

