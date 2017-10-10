В Баку отметили 100-летие кинооператора Арифа Нариманбекова (ФОТО)

2017-10-10 13:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана в Баку прошел вечер памяти, посвященный 100-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств Азербайджана, кинооператора Арифа Нариманбекова, сообщили Trend Life в пресс-службе Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР).

Мероприятие прошло при организации Министерства культуры и туризма, Союза кинематографистов Азербайджанской Республики и Госфильмофонда.

Вначале гости вечера ознакомились с экспозицией, на которой были представлены фотографии со съемочных площадок известных отечественных кинолент, творческие встречи Арифа Нариманбекова с друзьями и коллегами. Был продемонстрирован видеоролик, отражающий жизнь и творчество кинооператора.

Выступившие на вечере исполнительный секретарь СКАР, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев, кинокритик, заслуженный деятель искусств Айдын Кязымзаде и другие рассказали о творческом пути Арифа Нариманбекова, отметив его вклад в отечественный кинематограф.

На вечере было подчеркнуто, что Ариф Нариманбеков является одним из основоположников азербайджанского кинооператорского искусства. Его творчество многогранно, Нариманбеков успешно работал во многих жанрах кино.

Ариф Нариманбеков родился 13 апреля 1917 года. В 1944 году окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии. С этого же года Нариманбеков начал работать на киностудии "Азербайджанфильм", где проработал до конца жизни.

Ариф Нариманбеков работал над такими фильмами, как "Фатали-хан" (1947), "Огни Баку" (1950), "Аршин мал алан" (1965), "Бахтияр" (1955), "Под знойным небом" (1957), "Тайна крепости" (1959), "Лейли и Меджнун"(1961), "Остров чудес" (1963), Чернушка" (1966), "Я помню тебя, учитель" (1969), "Ищите девушку" (1970), "Жизнь испытывает нас" (1972), "Счастья вам, девочки!" (1972), "Страницы жизни" (1974), "Сердце... сердце..." (1976), "Дервиш взрывает Париж" (1976), "Прилетала сова" (1978), "Его бедовая любовь" (1980), "Низами" (1982), "В семнадцать мальчишеских лет" (1986), а также над многими документальными фильмами.

Ариф Нариманбеков скончался 16 мая в 1992 года в Баку.

(Автор: Джани Бабаева)