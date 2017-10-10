Министр КР примет участие в очередном заседании СМИД СНГ

2017-10-10 13:32 | www.trend.az | 4

Министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев сегодня примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ, который состоится в городе Сочи, Российская Федерация. Об этом передает КНИА «Кабар» со ссылкой на пресс-служба МИД КР.

В ходе заседания состоится обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в рамках Содружества, будет также рассмотрен круг вопросов, направленных на повышение эффективности деятельности Организации.

Главы внешнеполитических ведомств обсудят вопросы взаимодействия стран СНГ во внешнеполитической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области обеспечения безопасности и правопорядка. Министры также одобрят ряд проектов документов, которые будут внесены на заседание Совета глав государств СНГ 11 октября 2017 года в Сочи.

Также запланированы двусторонние встречи Абдылдаева с коллегами из ряда стран СНГ в целях обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества.