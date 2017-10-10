Какие банки и страховые компании в Азербайджане получили статус налогового партнера?

2017-10-10 13:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день только четыре из 31 действующего в Азербайджане банка работают на основе принципа прозрачного налогового партнерства, следует из статистических данных, опубликованных министерством по налогам страны.

В этот список вошли Ziraat Bank Azerbaijan, Yapi Kredi Bank Azerbaijan, Accessbank и Bank Respublika. Примечательно, что три из четырех банков - Ziraat Bank Azerbaijan, YapiKredi Bank Azerbaijan и Accessbank - это банки полностью с иностранным капиталом. Хотя среди акционеров Bank Respublika есть как иностранные организации, так и местные инвесторы.

Отметим, что статус налогового партнера могут получить только компании, отвечающие ряду критериев. Эти компании должны своевременно предоставлять налоговую отчетность, полностью и своевременно оплачивать налоговую задолженность, правильно декларировать численность работающих в компании сотрудников и размер их зарплаты, иметь усиленную электронную подпись, вести переписку преимущественно в электронном виде и вести бухгалтерский учет в соответствии с национальными и международными стандартами.

В целом, в данный список входит 481 компания, в том числе девять страховых и одна перестраховочная компании (PASHA Insurance, PASHA Life, Mega Insurance, AzRe Insurance, Азербайджанская промышленная страховая компания, Silk Way Insurance, Baku Insurance, Xalq Insurance, AzInsurance, AtaInsurance), два мобильных оператора (Bakcell, Azerfon), нефтяные компании (различные “дочки” BP, SOCAR, Nobel Oil и Statoil, Азербайджанская международная операционная компания и другие), McDonalds Azerbaijan, Microsoft Azerbaijan, процессинговый центр AzeriCard и другие.

Полный список налоговых партнеров в Азербайджане (ссылка)

Налоговые партнеры получают услуги по принципу “зеленого коридора”. Наряду с традиционными налоговыми услугами компании, имеющие статус налоговых партнеров, могут получать консультации через видеосвязь, без очереди пользоваться услугами Call-центра и Центра обслуживания клиентов. На основе обращения налоговых партнеров министерство по налогам может организовывать для их сотрудников круглые столы, семинары, конференции и тренинги.

(Автор: Азад Гасанли)

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