На заседании Совета глав МИД СНГ подписан ряд документов

2017-10-10 15:11 | www.apa.az | 2

В Сочи состоялось заседание Совета глав МИД стран Содружества Независимых Государств.

Как сообщает командированный в Сочи корреспондент АПА, Азербайджан на саммите представлял заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.

Совместное заседание стартовало в узком составе, затем продолжилось в расширенном формате, с участием делегаций.

Выступивший на расширенной части заседания председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев отметил, что руководители МИД обсудили меры по расширению многопланового сотрудничества на пространстве СНГ, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

По его словам, все вынесенные на повестку дня заседания документы были приняты главами МИД единогласно.

По окончании заседания состоялась совместная пресс-конференция министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и председателя Исполкома Содружества Сергея Лебедева.

На заседании глав МИД СНГ С. Лавров сообщил, что был принят документ о проектах «Концепция сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией», «Соглашение об обмене информацией в сфере борьбы с терроризмом и другими проявлениями экстремизма, а также в сфере их определения». Также он отметил, что обсуждались вопросы сотрудничества в военной сфере, в частности определены основные направления проекта приведения в соответствие Объединенной системы ПВО стран СНГ: «Также было обсуждено согласование ряда документов, направленных на углубление сотрудничества в гуманитарной сфере. Было принято решение об объявлении 2019 года на пространстве СНГ «Годом книги», 2020 года – «Годом 75-летия победы в ВОВ 1941-1945».



Кроме того, на заседании было принято решение о проведении 6 апреля 2018 года очередного заседания глав МИД СНГ в городе Минск.



Отметим, документы для рассмотрения согласованных по итогам заседания проектов будут представлены 11 октября в Сочи Совету глав государств СНГ и 3 ноября в Ташкенте Совету премьер-министров стран СНГ.