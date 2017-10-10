Землю ожидает магнитная буря

2017-10-10 13:25 | www.oxu.az | 5

Магнитная буря ожидается 13-14 октября на Земле, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В ближайшие дни Земли достигнет новая порция солнечного ветра, чoxu.azанет причиной очередной магнитной бури, которая ожидается 13-14 октября", — сказал специалист погодного центра "Фобос".

Он добавил, что 11, 12 и 15 октября также может ощущаться влияние магнитной бури.

"Магнитная буря может повлиять на работу средств связи, в эти дни обычно возрастает вероятность каких-то технических неисправностей и аварий, многие люди, особенно чувствительные, ощущают дискомфорт", — заключил специалист центра.

Н.Г.