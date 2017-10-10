Увеличилось число участников ярмарки меда в Баку (ФОТО)

2017-10-10 13:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В текущем году число участников и объем выставленной продукции на ярмарке меда в Баку превышает показатели прошлого года, сказал во вторник журналистам заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Сейфаддин Талыбов.

"В этом году свою продукцию на ярмарку выставили 332 пчеловодов, что на 78 человек превышает прошлогодний показатель. Всего на ярмарку выставлено 107,5 тонн жидкого меда, а также 5,5 тонн сотового меда и свыше 1,2 тонн прочей продукции пчеловодства. Для сравнения, в прошлом году на ярмарку было выставлено всего 75 тонн жидкого меда. Несмотря на засуху, наблюдавшуюся в стране с мая, этом году количество и качество меда превышает прошлогодний показатель", - сказал Талыбов.

Замминистра отметил, что в этом году проверку качества не прошло 22,5 тонны меда.

"В этом году, как и в прошлом, мы провели большую работу по анализу качества меда. Всего в Республиканской ветеринарной лаборатории было проведено 3367 анализов, 509 пробных экземпляров не соответствовало качественным нормам. В результате на ярмарку не было допущено 22,5 тонны меда. В прошлом году на ярмарку не было допущено около 23,5 тонны меда", - сказал Талыбов.

Во вторник в Баку стартовала XVIII ежегодная ярмарка меда, которая продлится до пятого ноября. Выставка проходит в торговом центре "Амай".

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)