С завтрашнего дня в Баку установится нестабильная погода

2017-10-10 13:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, местами ожидается дождь, порывистый северо-западный ветер, сообщили Trend во вторник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 14-16, днем 16-20, в Баку ночью 14-16, днем 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление повысится от 761 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность 80-90 процентов.

После продолжающейся несколько дней умеренной погоды в Баку и на Абшеронском полуострове с 11 по 13 октября установится нестабильная погода, временами прогнозируется дождь, местами ливневый. Северо-западный ветер местами будет усиливаться.

Температура снизится на 4-6 градуса в сравнении с предыдущими днями.

Снижение температуры на фоне дождливой погоды и временами усиливающегося северного ветра на Абшеронском полуострове 11-12 октября будет неблагоприятным для метеозависимых людей.

В районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, местами проливные, западный ветер в отдельных местах усилится. Ночью 8-13, днем 15-20, в горах ночью 3-8, днем 10-15 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)