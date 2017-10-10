Погода резко изменится – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2017-10-10 13:35 | www.oxu.az | 3

Министерство экологии и природных ресурсов сделало предупреждение в связи с погодными условиями.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу Минэкологии, 11 октября в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать переменная облачность, местами ожидаются дожди. Будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-16°, днем 16-20°, в Баку ночью 14-16°, днем 17-19° тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-90%.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, местами дожди, временами интенсивного характера. Будет дуть местами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 15-20°, в горах ночью 3-8°, днем 10-15° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу до 11-12 октября понижение температуры и дождливая погода на фоне временами усиливающегося холодного Северо-Каспийского морского ветра на Абшеронском полуострове может неблагоприятно сказаться на состоянии метеочувствительных людей.

В МЭПР предупредили, что 11-13 октября на Абшеронском полуострове будет наблюдаться нестабильная погода, местами будет дождь, временами интенсивного характера. Будет дуть северо-западный ветер, местами усиливающийся. По сравнению с предыдущими днями температура воздуха понизится на 4-6 градусов.

A.M.