«Супер День» - теперь и в формате IMAX!

2017-10-10 13:45 | www.oxu.az | 4

Park Cinema запускает акцию акцию «Супер День в IMAX».

Об этом сообщил Oxu.Az директор по маркетингу Муса Ахундов.

Согласно его словам, теперь любители кино смогут посмотреть фильмы в зале Azercell IMAX по выгодной цене. Таким образом, каждую среду объявляется акция «Супер День», где все сеансы и форматы будут доступны по единой цене. Заплатив всего лишь 6.90 АЗН, вы сможете посмотреть фильмы с мощными звуковыми эффектами и максимально реалистичным изображением на самом большом экране страны.

«При просмотре фильма в формате IMAX зрители, можно сказать, чувствуют фильм. Это происходит благодаря широкому экрану, который передает на 40% больше изображения, и мощным звуковым эффектам. Киноманов, желающих посмотреть фильмы в формате IMAX, каждую среду приглашаем в наш кинотеатр. Ведь, как говорил известный режиссер Кристофер Нолан, «IMAX – это золотой стандарт кинотехнологий, в мире не существует ничего подобного»,- отметил Муса Ахундов.

Стоит отметить, что единственный зал в формате IMAX принадлежит сети кинотеатров Park Cinema, который расположен в новом символе города Баку во Flame Towers. Здесь помимо формата IMAX, кинолюбители также могут посмотреть 2D и 3D фильмы по доступным ценам. С целью обеспечения комфорта зрителям, предоставляется также бесплатная парковка на автостоянке отеля, расположенного в комплексе Flame Towers.

Помимо этого, от станции метро «Elmlər Akademiyası» едут автобусы № 3 и 18. Адрес кинотеатра - ул. Мехти Гусейна 1А, телефон - (012) 598 74 47.

Подробная информация об акции «Супер День в IMAX» доступна на сайте parkcinema.az: http://parkcinema.az/campaigns/view/19?lang=ru

A.C.

