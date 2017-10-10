БРСМ планирует заключить соглашения о сотрудничестве со студотрядами Казахстана, России и Польши

2017-10-10 13:48 | www.trend.az | 5

БРСМ планирует заключить соглашения о сотрудничестве со студотрядами Казахстана, России и Польши на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи. Об этом сегодня журналистам сообщила делегат фестиваля заведующая отделом проектной деятельности БРСМ Иванна Подило, передает корреспондент Белта.

По ее словам, уже проработан вопрос о заключении соглашений о сотрудничестве со студотрядами Казахстана, двух регионов России - Ставропольского края и Якутии, а также Польши. Ожидается, что эти соглашения будут заключены на выставке-презентации достижений Беларуси, где будет организован и молодежный блок. В нем планируется представить самые яркие направления молодежного движения современной Беларуси, различные направления работы БРСМ, самой массовой молодежной организации Беларуси и основного соисполнителя государственной молодежной политики, рассказала Иванна Подило.

Так, на выставке будут презентованы разработки молодых белорусских новаторов - участников проекта "100 идей для Беларуси", деятельность пионерии, студотрядовское и волонтерское движения. Гости смогут также больше узнать о белорусских традициях, сфотографироваться в костюме шляхты, а также на фоне флага Беларуси и выставки достижений страны с хештегами "#ВыбіраемБеларусь" на русском, английском языке и на латинице.

На выставочном стенде Беларуси участникам фестиваля предложат сделать рывок гирей (16, 24 и 32 кг). Результат общего веса будет складываться по количеству подъемов всех участников, суммироваться в течение всех дней. Таким образом будет выводиться международный рекорд фестиваля.

ВФМС-2017, который пройдет 14-22 октября, обещает стать крупнейшим событием в сфере международного молодежного взаимодействия. Планируется, что участие в нем примут более 20 тыс. человек из 150 стран. Символом фестиваля выбрана разноцветная ромашка, говорящая о преемственности традиций, связи поколений, мире и единстве всего мирового сообщества. Главным элементом стали цветные пиксели как знак общности молодежи всего мира в информационную эпоху. Фестиваль призван консолидировать молодежь, способствовать развитию межнационального и межкультурного взаимодействия.