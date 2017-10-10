Лавров: «Страны СНГ демонстрируют общий подход по ряду международных вопросов»

2017-10-10 15:30 | www.apa.az | 4

«Страны СНГ демонстрируют мировому сообществу общий подход по ряду международных вопросов».

Как сообщает командированный в Сочи спецкор АПА, об этом на пресс-конференции по итогам заседания СМИД СНГ заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он сказал, что встреча в узком формате глав МИД стран СНГ прошла продуктивно: «Мы провели обмен мнениями вокруг стоящих на повестке вопросов – региональные вопросы, укрепление и развитие сотрудничества в рамках СНГ. Обсуждения еще раз показали, что у наших стран одинаковый подход по многим международным проблемам. В контексте координации наших позиций считаю важным демонстрацию международному сообществу нашего общего подхода к стоящему на повестке ряду актуальных тем».

С. Лавров отметил, что в рамках председательства России в СНГ было выполнено большинство поставленных в этом году задач.