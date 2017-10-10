Россиянин азербайджанского происхождения оскорбил свою нацию в прямом эфире – ВИДЕО

2017-10-10 13:55 | www.oxu.az | 3

В конкурсе «Открытый микрофон» на российском телеканале ТНТ выступил участник по имени Руслан Гасанов. По правилам передачи, участник должен за отведенное ему время рассмешить членов жюри и зрителей.

Как передает Oxu.Az, Р.Гасанов рассказал про своего отца:

«У меня необычная семья. Мой отец азербайджанец, мама русская. У многих в детстве были секреты, у меня тоже был секрет. Меня крестили втайне от отца. Просто он мусульманин, и мне всегда было страшно с ним гулять. Ну, во-первых, мы с ним ездили к каким-то азерам, а во-вторых приходилось снимать крестик, а на него была вся надежда. Многие девушки выходят замуж за иностранцев, чтобы у них родились красивые дети, а моя мама вышла замуж за азербайджанца, и как бы вот. Вообще что это за лицо, я похож на мистера Бина. Это пиковый валет, Арменка из «Реальных Пацанов», птица из Angry Birds. Мой отец снимал комнату у нас в квартире. Я понимаю, ну девяностые, трудное время, нужны деньги. Но между кем надо было выбирать, чтобы поселить в свою квартиру азербайджанца? Азербайджанец или акула? У меня была очень интересная жизнь благодаря отцу, не только потому, что он азербайджанец, он еще и наркоман. Ну у многих же отцы алкоголики. Мой отец мусульманин, ему нельзя алкоголь. Что еще оставалось делать?», - сказал он.

А.С.

