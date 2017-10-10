Объемы манатных вкладов физлиц в Азербайджане достигли двухлетнего максимума

2017-10-10 13:54 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2017 года объем манатных вкладов физических лиц в Азербайджане достиг двухлетнего максимума - 1 918,4 миллиона манатов, следует из отчета Центрального банка (ЦБА).

По данным отчета, вклады в манатах в январе-августе выросли на 31,7 процента по сравнению с восемью месяцами 2016 года. Последний раз подобный объем манатных вкладов в банковской сфере наблюдался в июле 2015 года - 2 138,7 миллиона манатов.

Вклады в иностранной валюте, наоборот, по итогам августа достигли минимального объема за последние почти три года - 4 977,1 миллиона в манатном выражении. В целом за год их объем сократился на 23 процента. Меньше этого показателя объем вкладов в иностранной валюте был в феврале 2015 года - 4 944,9 миллиона в манатном выражении.

Согласно отчету, общий объем вкладов физических лиц по итогам августа составил 6 895,5 миллиона манатов, что на 13,1 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Резиденты Азербайджана за год сократили объем вкладов на 11,8 процента, до 6 096,7 миллиона манатов, а нерезиденты - на 21.56 процента, до 798,8 миллиона манатов.

В Азербайджане действует 31 банк, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на девятое октября составляет 1,7002 AZN/USD

(Автор: Азад Гасанли)

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